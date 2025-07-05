В Анталье природный пожар взяли под контроль

Природный пожар в муниципалитете Муратпаша в Анталье полностью взят под контроль. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

"Пожар в муниципалитете Муратпаша Антальи находится под полным контролем", - приводит его слова телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что пожар в антальском районе Гюзельоба начался в субботу утром. Возгорание возникло вблизи аэропорта курорта, однако не сказалось на авиасообщении. Тушение огня продолжалось более трех часов, помощь пожарным оказывали жители близлежащих домов и туристы, пострадавших нет, сообщает газета Hürriyet.

В свою очередь министр экологии Турции Мурат Курум сообщил, что в результате лесных пожаров в восьми провинциях страны ущерб разной степени причинен 1 168 домам, из них 254 в провинции Измир, где ситуация с пожарами считается наиболее напряженной. "В Измире 254 дома сгорели или получили серьезный ущерб", - цитирует Курума Hürriyet.