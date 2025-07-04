Стало известно состояние раненого в шею ребенка в Подмосковье

Ребенок, на которого в Сергиевом Посаде напал мужчина с ножом и ранил в шею, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в региональном Минздраве.

Отмечается, что в настоящее время медики оказывают ребенку всю необходимую медицинскую помощь.

«Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде неизвестный мужчина подошел к сидящему во дворе мальчику и ударил его ножом в шею. После этого злоумышленник спрятался в квартире одного из ближайших домов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Дело находится на контроле у Сергиево-Посадской городской прокуратуры.