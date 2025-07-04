Раскрыта причина перестрелки с полицейскими в Нальчике

Перестрелка с полицейскими в Нальчике началась с обычной проверки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

По данным канала, инспекторы ДПС остановили мужчину, а тот внезапно набросился на них с ножом. Один из сотрудников получил тяжелое ранение. Проезжавший мимо патруль ППС остановился на месте происшествия и открыл огонь.

Как уточняет Telegram-канал Shot, сейчас по местам жительства двух мужчин, участвовавших в вооруженном нападении, проходят обыски. Уже установлено, что один из них — житель Нальчика, а второй приехал из ближайшего села в город.

По предварительным данным, они были сторонниками ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).