Мужчина ударил ребенка ножом в шею в Сергиевом Посаде

Мужчина напал на ребенка с ножом в Сергиевом Посаде и нанес ему удар в шею. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Это случилось во дворе дома на Новоугличском шоссе. Мужчина, на вид ему 55 лет, подошел сзади к мальчику, который сидел на качелях, и ударил его», — говорится в публикации.

По информации Mash, после нападения мужчина убежал и заперся в своей квартире. В настоящее время полицейские пытаются проникнуть внутрь жилища.

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По данным Telegram-канала Baza, пострадавший — 9-летний ребенок.