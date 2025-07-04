Установлены личности напавших на полицейских в Нальчике

Личности напавших на полицейских в Нальчике установлены, следователи проверяют возможную связь с другими уголовными делами, сообщает Telegram-канал SHOT.

© Кадр из видео/Telegram-канал Shot

Один из фигурантов — житель Нальчика, второй прибыл из сельского населенного пункта республики. Обыски проходят по местам проживания подозреваемых.

4 июля в Нальчике на сотрудников ДПС напали двое мужчин, вооруженных ножами. Пострадавший — лейтенант Азнаур С., сейчас он находится в реанимации. Один из преступников успел нанести ему несколько ударов. Судя по видео, перестрелка произошла рядом с проезжей частью.

По данным Telegram-канала Mash, мужчины напали на сотрудников ДПС из-за проверки документов. Гаишники остановили автомобиль, откуда внезапно вылез мужчина и набросился на них с ножом, ранив инспектора. Мимо проезжал патруль ППС, полицейские выскочили и открыли огонь.