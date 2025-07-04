В Нальчике произошла перестрелка

В Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) произошла перестрелка. На место происшествия направлены оперативные службы, сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, в ходе инцидента пострадал сотрудник правоохранительных органов. Обстоятельства и количество участников конфликта уточняются.

В Москве произошла стрельба возле ТЦ

4 июля сообщалось, что в Нижневартовске четверо мужчин устроили драку и перестрелку на детской площадке. ЧП произошло во дворе одного из домов на улице Салманова. Четверо хулиганов дрались на детской площадке, пока в ситуацию не вмешался посторонний мужчина. Причины конфликта остаются неизвестными. К настоящему времени все участники разборок задержаны. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

1 июля во Владикавказе два человека оказались ранены в результате перестрелки. Инцидент произошел вечером возле кафе «Дворик» на улице Генерала Дзусова. По предварительным данным, конфликт между посетителями заведения перерос в драку, которая продолжилась на улице. В ходе столкновения неизвестные открыли стрельбу из травматического пистолета и боевого автомата.