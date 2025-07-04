Москвич предстанет перед судом за вовлечение несовершеннолетних в зацепинг

Суд рассмотрит дело в отношении жителя Москвы, который вовлекал несовершеннолетних в занятия зацепингом.

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Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

— Московско-Ярославской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено мировому судье, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Москвича обвиняют в том, что он на собственном примере показал несовершеннолетним, как можно прокатиться, зацепившись за поезд. Подозреваемый вместе с молодыми людьми незаконно проехался на крыше электропоезда в декабре прошлого года. Фигуранту грозит до одного года лишения свободы.

Ранее в Москве случился инцидент с участием подростка-зацепера, который обернулся летальным исходом. Мальчик упал с межвагонного пространства поезда на станции Моссельмаш Московской железной дороги и получил травмы, несовместимые с жизнью.