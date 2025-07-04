34-летняя модель обвиняется в расчленении и сожжении своего парня

Задержана 34-летняя Тамика Сьюэнн-Роуз Чессер, австралийская модель, блогерша и звезда реалити-шоу.

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Как сообщает The Telegraph, молодая женщина обвиняется в убийстве и расчленении своего бойфренда. Обугленное тело 39-летнего Джулиана Стори обнаружили в ванной дома пары на юге страны 19 июня - после звонка соседей о возгорании.

Труп мужчины был расчленен. Голова все еще не найдена - несмотря на ее усердные поиски. Полицией Южной Австралии опубликовано официальное заявление.

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Следствие полагает, что убийство произошло около полуночи 17 июня. Сама модель была взята под стражу после того, как ее нашли в кататоническом ступоре на заднем дворе дома, где произошло кровожадное изуверство.

Мотивы пока неясны. Отмечено, что у задержанной диагностировано психическое заболевание. Она содержится в специализированной клинике. Суд состоится в декабре.

Чессер дошла до финала шоу Beauty and the Geek в 2010-м, работала моделью для мужских "глянцев", включая FHM и Playboy.