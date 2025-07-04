Стало известно, как наказали кричавшую о ненависти к России женщину

Женщина в Краснодаре очень сильно кричала, что ненавидит Россию, и спустя несколько часов получила штраф и оказалась за решеткой. Видео, снятое местными жителями, появилось в Сети.

Утверждается, что на кадрах 41-летняя уроженка Смоленской области. С балкона она кричала, что ненавидит Россию.

После россиянка спустилась вниз к людям и там рассказала еще раз, что думает о своей стране.

Также она заявила, что очень хотела бы уехать куда-нибудь за границу, но все никак не получалось.

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Полицейские оперативно задержали женщину, выписали ей штраф 50 тысяч рублей и назначили арест на срок до 15 суток.

По информации местных пабликов, гражданство у нее приобретенное, поэтому может выйти так, что уехать из России у женщины наконец получится.

Ранее сообщалось, что главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. В ближайшее время его депортируют на родину.