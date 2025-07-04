Беспилотник ВСУ атаковал химический завод в Белгородской области — в результате на предприятии начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Пепел».

Согласно информации источника, в результате атаки на заводе произошло возгорание. При этом дым от пожара видно даже из Белгорода — город находится на расстоянии 25 километров от завода.

«Дым от горящего химзавода в Шебекино видно не только из всех точек в городе, но и из Белгорода — в 25 километрах от места атаки беспилотника», — сообщает источник.

Помимо этого, издание также опубликовало видео с места событий. На кадрах можно увидеть густой черный дым, который поднимается над территорией предприятия.

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