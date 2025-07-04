СК раскрыл дело об изнасиловании 48-летней давности

Следователи завершили расследование дело, связанное с изнасилованием в Москве девочки в 1977 году.

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Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в пресс-службе столичного СК.

— Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 117 УК РСФСР (изнасилование малолетней), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Изнасилование девочки произошло в лесопарковой зоне в столице, где подозреваемый и совершил противоправные действия в отношении пострадавшей. Задержать фигуранта на первоначальном этапе следствия не получилось, так как девочка в силу возраста не могла его опознать.

В дальнейшем правоохранители выяснили, что к преступлению может быть причастен мужчина 1960 года рождения. Ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения. Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление.

До этого в полицию обратились с подозрением на изнасилование мальчика в 2022 году. Подозреваемым может быть наставник по маркетингу и основатель «Фабрики миллионеров».