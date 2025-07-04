Названо число пострадавших из-за непогоды в Петербурге

Из-за непогоды в Санкт-Петербурге пять человек получили ранения, восемь автомобилей оказались повреждены. Об этом сообщило главное управление МЧС России по городу.

© Скриншот

Сотрудники спасательных служб 211 раз выезжали на место происшествия, чтобы устранить последствия стихийного бедствия. Из них 186 выездов были связаны с ликвидацией последствий падения деревьев и веток, а 25 — с устранением угрозы обрушения неустойчивых конструкций.

«Пострадали пять человек и восемь автомобилей», — уточнило главное управление МЧС.

Оно рекомендует жителям города в период неблагоприятных погодных условий соблюдать простые правила безопасности и не покидать помещение без крайней нужды.

Напомним, что в четверг вечером в Санкт-Петербурге начался сильный ветер и дождь. В пятницу ветер не ослабевает, по прогнозам метеорологов, его скорость будет достигать 15–20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 24 метров в секунду. «Желтый» уровень погодной опасности в Санкт-Петербурге продлен до 5 июля. В четверг вечером были закрыты затворы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, чтобы предотвратить морское нагонное наводнение.