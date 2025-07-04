Названо число пострадавших из-за непогоды в Петербурге
Из-за непогоды в Санкт-Петербурге пять человек получили ранения, восемь автомобилей оказались повреждены. Об этом сообщило главное управление МЧС России по городу.
Сотрудники спасательных служб 211 раз выезжали на место происшествия, чтобы устранить последствия стихийного бедствия. Из них 186 выездов были связаны с ликвидацией последствий падения деревьев и веток, а 25 — с устранением угрозы обрушения неустойчивых конструкций.
«Пострадали пять человек и восемь автомобилей», — уточнило главное управление МЧС.
Оно рекомендует жителям города в период неблагоприятных погодных условий соблюдать простые правила безопасности и не покидать помещение без крайней нужды.
Напомним, что в четверг вечером в Санкт-Петербурге начался сильный ветер и дождь. В пятницу ветер не ослабевает, по прогнозам метеорологов, его скорость будет достигать 15–20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 24 метров в секунду. «Желтый» уровень погодной опасности в Санкт-Петербурге продлен до 5 июля. В четверг вечером были закрыты затворы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, чтобы предотвратить морское нагонное наводнение.