Балкон рухнул на женщину во время урагана в Омске

В Омске из-за ураганного ветра на женщину, стоявшую на крыльце банка, упала балконная плита. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Пострадавшая 64-летняя женщина госпитализирована. В каком состоянии она находится, не уточняется. По данным Telegram-канала Baza, она получила травмы головы и закрытый перелом ключицы. Прокуроры Центрального округа Омска организовали проверку.

В сообщении уточняется, что банк, на крыльце которого пострадала женщина, расположен на первом этаже многоэтажного жилого дома 2006 года постройки. По итогам проверки прокуратура даст оценку действиям управляющей организации, которая занимается техническим обслуживанием дома.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал жителей региона быть бдительными и без необходимости не выходить на улицу из-за непогоды.

По данным NGS55, ураганный ветер повалил деревья и перевернул автобусные остановки в Омске. В одном из районов дерево перекрыло трамвайные пути, в некоторых домах пропало электричество. По информации портала, разрушения из-за ветра получили несколько балконов.