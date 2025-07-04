Балкон обрушился на женщину в Омске. Об этом в пятницу, 4 июля, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, обрушение произошло в результате сильного урагана. Очевидцы рассказали, что пострадавшая осталась в живых и отказалась от медицинской помощи, передает Telegram-канал.

Другой случай произошел в начале июня, когда часть кирпичной кладки обрушилась с фасада 17-го этажа жилого дома в Чебоксарах, повредив два автомобиля. Кроме того, в середине января потолок и фрагменты фасада обрушились в помещении, где находится бассейн одной из школ Владивостока.

Также в Кемеровской области в одной из школ прямо во время урока рухнул потолок. Родители школьников рассказали, что дети сидели в соседнем кабинете, услышали грохот, выскочили в коридор и увидели, что из кабинета выбегают ученики.