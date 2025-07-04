Ад вместо отпуска: россияне требует денег после удара током в Турции

Жители Подмосковья, которых ударило током на пирсе в Турции, планируют взыскать потраченные на путевку 350 тысяч рублей и по 186 тысяч компенсации на каждого. Об этом сообщает Russia Today.

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Ранее россиянка Виктория Ситникова рассказала «Газете.ру», что ее саму, ее дочь и мужа ударило током на пирсе в турецком отеле из-за неисправной проводки и мокрого от воды каната. По словам женщины, ее дочь после удара соскользнула в море, а отец, побежавший спасать девочку, также схватился за канат и получил удар током. Затем саму Викторию, пытавшуюся помочь дочери, ударило током.

По словам женщины, со стороны было непонятно, что канат находится под напряжением, поэтому они с мужем не сразу осознали, что именно произошло с их дочерью, и пострадали сами.

Ситникова заявила RT, что отпуск ее семьи был испорчен из-за халатности принимающей стороны. Большую часть времени, по ее словам, они проводят в номере и ждут вылета домой.

Женщина добавила, что после удара током ее девятилетней дочери предстоит реабилитация с психологом - у ребенка появились страхи. Ситникова рассказала, что в больнице они провели около трех часов, девочке ставили капельницу.

«На ногах синяки от падения в воду на камни. И остался стрессовый синдром: ребенок плохо себя чувствует, ее тошнит, поэтому она боится ходить к морю и почти не выходит из номера», - заявила женщина.

По ее словам, отель отказался принимать претензию, а турецкая полиция на заявление пока не отреагировала. Семья настаивает на полном возврате денег за тур и на компенсации морального ущерба.

Ситникова заявила, что доступ на пирс до сих пор свободен, но теперь пирс огорожен красной лентой и небольшой табличкой с предупреждением. Женщина подчеркнула, что в день инцидента предупреждения на пирсе не было, у семьи есть фото- и видеодоказательства.