Завершено расследование дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной.

Четверо фигурантов обвиняются в причинении ущерба на общую сумму более 317,6 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Уголовное дело поступило в прокуратуру Центрального административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — говорится в Telegram-канале.

К уголовной ответственности привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова.

По данным следствия, они в составе организованной группы по согласованию с неустановленными соучастниками с 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года похитили у Долиной путём обмана денежные средства на сумму 175 млн 120 тыс. рублей. Кроме того, они лишили потерпевшую права на квартиру, рыночная стоимость которой превышает 138 млн рублей.

Цырульникова обвиняется также в совершении ещё трех аналогичных мошеннических действий на территории столичного региона.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав недействительной сделку по продаже её квартиры.

В августе 2024 года сообщалось, что Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на территории Украины. Певица рассказала, что на её квартиру наложен арест.