Мальчик, которого мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, начал самостоятельно есть. Об этом в своем Telegram-канале рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, ситуация развивается «по самому лучшему сценарию», как и предполагали врачи из центра Рошаля.

«Парень наш совсем молодец. Перешел на самостоятельное питание. Мама рассказала, что съел сегодня сам банан и картофельное пюре», — рассказала Мишонова.

Омбудсмен добавила, что принесла ребенку в подарок плюшевого зайца, однако пока посторонних взрослых пострадавший мальчик воспринимает настороженно.

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Напомним, что инцидент произошел 24 июня. Прилетевший из Каира гражданин Белоруссии Владимир Витиков, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил чужого ребенка, поднял и с силой бросил на пол. У пострадавшего выявили переломы черепа, врачам пришлось ввести его в состояние искусственной комы. Своих действий на допросе Витиков пояснить не смог.

Уголовное дело возбудили по по ч. 3 ст. 30, п. "в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы. Мужчина признавался, что состоит на учете у психиатра с диагнозом шизофрения.