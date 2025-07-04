Пожар произошел в небоскребе на северо-востоке Москвы

В высотном жилом комплексе на северо-востоке столицы произошел сильный пожар. После сигнала пожарной тревоги жители самостоятельно эвакуировались из здания. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщила «Осторожно, Москва».

— Пожар произошел в высотном ЖК на севере-востоке Москвы. <...> Спасатели работают на месте, — передает Telegram-канал.

2 июля в подмосковном Солнечногорске загорелся один из строящихся домов жилого комплекса «Андреевка Лайф». Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

28 июня в Зеленограде загорелся кровельный утеплитель жилого дома. Впоследствии огонь распространился в подкровельном пространстве и между железобетонными перекрытиями. До прибытия спасателей около десяти человек смогли самостоятельно эвакуироваться.