Доверенное лицо Зюганова на выборах президента нашли без признаков жизни в Москве

Доверенное лицо главы Компартии Геннадия Зюганова на выборах президента России нашли без признаков жизни в Москве. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на источник.

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По словам собеседника издание, речь идет о 77-летней Ольге Панченковой. Она была доверенным лицом Зюганова на президентских выборах 2012 года. Последние несколько дней женщина не выходила на связь, соседи начали жаловаться на трупный запах, доносящийся из ее квартиры.

Пенсионерку обнаружили прибывшие на место сотрудники экстренных служб. Смерть россиянки была вызвана естественными причинами, уточнил источник. Дверь в ее жилье была заперта изнутри, отметил он.

4 июля вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова нашли под окнами жилого дома на Рублевском шоссе. Позже стало известно, что незадолго до этого топ-менеджер отправил прощальное смс-сообщение жене.