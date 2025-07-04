Девочка-блогерша сорвалась с заброшенного здания в Московской области

В Московской области девочка-блогерша сорвалась с заброшенного здания. Инцидент произошел на территории Краснознаменска (закрытое административно-территориальное образование и городской округ), сообщает Mash.

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По данным Telegram-канала, сейчас состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Девочка находится в детском центре Рошаля. Как уточняется, 24 июня три 17-летние подруги спрятались в автобусе, чтобы проникнуть в закрытый город и «поснимать контент».

Они нашли заброшенное здание на улице Связистов, которое представляет собой бывший приемно-передаточный пункт спутниковой связи. Они проникли внутрь. В один момент одна из юных девушек оступилась и упала с четырехметровой высоты.

У пострадавшей диагностировали открытый перелом нижней челюсти, перелом плеча, тупую травму органов брюшной полости и перелом бедренной кости.

Ранее сообщалось, что 11-летний ребенок сорвался с каната и умер на тренировке по спортивному туризму в Красноярске. Согласно информации источника Telegram-канала «112», тренировка проходила в спортзале 13-ой гимназии Красноярска. Во время подъема по канату мальчик случайно отстегнул от себя страховку, после чего упал на паркет. В результате падения ребенок погиб на месте.