Тело женщины вынесло на берег в Калининградской области

Тело пенсионерки вынесло на берег в городе Балтийск Калининградской области. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщил телеграм-канал Amber Mash.

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По информации источника, очевидцы заметили женщину рано утром – около пяти часов. Сообщается, что тело лежало наполовину в воде.

Накануне стало известно, что в поселке Некрасово Калининградской области утонула восьмилетняя девочка.

МЧС России сообщало, что семья отдыхала на озере, где не был оборудован официальный пляж. В какой-то момент ребенок пропал из поля зрения. Ее из воды без признаков жизни достал отец.