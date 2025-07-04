Появились подробности еще одного массового отравления на круизном лайнере

У российских граждан, которые заболели во время круиза на теплоходе «Николай Карамзин», обнаружена норовирусная инфекция. Детали об их состоянии узнал Telegram-канал «Shot Проверка».

Как утверждает источник, на круизном лайнере находились сотрудники с симптомами кишечной инфекции. Среди них были работники кухни, включая повара и официанта. Кроме того, были зафиксированы нарушения правил хранения продуктов, а пищеблоки не соответствовали требованиям гигиены.

37 пассажиров, у которых диагностировали заболевание, пришлось изолировать в отдельных помещениях на судне. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь. Члены экипажа, у которых обнаружили кишечную инфекцию, были отстранены от работы. На судне проводится дезинфекция.

Информация о том, что на российском теплоходе компании «Московский туристический флот» зафиксирована вспышка инфекции, появилась в пятницу, 4 июля. У пострадавших возникли такие симптомы кишечной инфекции, как тошнота, рвота и диарея.

В конце мая пассажиры другого судна, принадлежащего той же компании, что и «Николай Карамзин», — «Московского туристического флота», — начали жаловаться на плохое самочувствие. Речь идет о теплоходе «Михаил Булгаков». Более ста человек обратились за медицинской помощью с подозрением на ротавирусную инфекцию.