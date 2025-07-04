В Петербурге из-за непогоды пострадали две женщины

В Северной столице из-за непогоды пострадали две женщины. Также повреждены пять автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Петербургу.

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С вечера 3 июля на город обрушились дожди, ливни и грозы с порывами ветра.

Утром 4 июля в Петербурге закрыли комплекс защитных сооружений. Уровень воды с внешней стороны дамб поднялся выше 180 сантиметров.

В Неве вода поднялась над ординаром на 95 сантиметров. Впервые за 160 лет в городе возникла угроза наводнения.