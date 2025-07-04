ФСБ: летчика, обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ, осудили на 12 лет

Газета.Ru

Летчика гражданской авиации Сергея Самойлова осудили на 12 лет лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Гражданского летчика осудили на 12 лет за финансирование ВСУ
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Об этом сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю, пишет РИА Новости.

«Вступило в законную силу решение суда о признании виновным <...> командира воздушного судна одного Самойлова Сергея Николаевича 1968 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным спецслужб, обвиняемый связался с человеком, который собирал деньги для ВСУ, и перевел ему средства, воспользовавшись обменником денег на криптовалюту.

Недавно в Запорожской области задержали троих местных жителей по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, они переводили деньги на счета, которые использовались украинскими военными и спецслужбами.

До этого Апелляционный военный суд утвердил приговор Тихоокеанского флотского военного суда в отношении мигранта, проживающего на Камчатке, которого обвиняли в финансировании сирийских террористов.