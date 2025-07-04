Школьница впала в кому после катания на лошади

Российская школьница упала с лошади во время конной прогулки и впала в кому. Об этом сообщает Shot.

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Как отмечается, падение произошло после того, как восьмиклассница попыталась снять видео во время активного отдыха. По данным Telegram-канала, 14-летнюю девочку в частную конюшню в Серпухове привел отец. На прогулку с ней поехала сопровождающая, они шли верхом по Приокско-Террасному заповеднику. Женщина была впереди.

«В какой-то момент школьница достала телефон и начала снимать сторис, держась одной рукой, но уронила телефон. Лошадь в этот момент скакала галопом. Школьница потянулась вниз за телефоном, упала и потеряла сознание», — говорится в публикации.

Как уточняется, в настоящее время состояние девочки оценивается как тяжелое, она подключена к аппарату ИВЛ. Также сообщается, что с владелицей лошадей общаются сотрудники полиции. Стоимость прогулок по «живописным местам», которые предлагала женщина, составляла в среднем 3 тысячи рублей.