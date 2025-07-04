Полицейские в Петербурге задержали подозреваемого в обмане одиноких девушек

Молодой мужчина из Пскова выманил у петербурженок около 2 млн рублей, притворяясь на сайтах знакомств нуждающимся в помощи и любви, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк в своем Telegram-канале сообщила, что мужчина из Пскова подозревается в серии мошенничеств в отношении жительниц Петербурга. По предварительным данным, злоумышленник знакомился с одинокими девушками на сайтах знакомств, вызывал у них доверие и просил срочно одолжить ему деньги, заверяя в своей честности расписками и фотографиями паспорта.

После получения денег на свою банковскую карту он переставал выходить на связь. Одна из жертв обратилась в полицию, заявив о потере 289 тыс. рублей. Впоследствии выяснилось, что пострадавших как минимум три женщины, а общий ущерб оценивается примерно в 2 млн рублей.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска УМВД по Центральному району Петербурга. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, а следствие продолжает работу по установлению всех возможных эпизодов преступной деятельности, уточнила Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что мошенники на сайтах знакомств стали использовать голосовые сообщения и видео для создания доверия, после чего предлагают вложить деньги в псевдоинвестиции или переходить по опасным ссылкам.