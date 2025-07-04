ФСБ задержала в Петербурге эквадорца за сбыт крупной партии кокаина

Сотрудники ФСБ в северной столице поймали подозреваемого в попытке продать 23 килограмма кокаина, запрещенное вещество было изъято у него при задержании, сообщили в управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

У иностранца изъяли 23 прямоугольных брикета с наркотиком общим весом 23 килограмма. Задержание осуществлялось при силовой поддержке ГУ Росгвардии, указали в ведомстве, передает ТАСС.

В отношении эквадорца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранта дела заключили под стражу.

В настоящее время продолжается комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий.

В мае сотрудники ФСБ задержали курьеров с крупной партией кокаина, предназначавшейся для отправки через Россию в страны Евросоюза.