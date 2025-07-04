В Подмосковье задержали мужчин за обман пенсионера на пять миллионов рублей

Правоохранители задержали двух подозреваемых в мошенничестве более чем на 5,5 миллиона рублей. Мужчины обманули пенсионера.

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Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Сотрудники УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Южное Тушино г. Москвы задержали двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве, — рассказали на сайте ведомства.

Пенсионер встретился с одним из пособников злоумышленников и передал ему деньги. Пострадавший сделал это, так как ранее с ним связались аферисты и убедили его в том, что его сбережения находятся в опасности.

После передачи денег мужчина осознал свою ошибку и обратился в правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось обнаружить и задержать двух подозреваемых. Затем злоумышленников отправили в СИЗО. Также полицейские ищут тех, кто является организатором и соучастниками преступления.

Ранее правоохранители задержали подростка из Новосибирской области, при попытке обмана пенсионера в Подмосковье на 1,7 миллиона рублей.