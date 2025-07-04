Появились подробности состояния вице-президента «Транснефти» перед смертью

У погибшего вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова были проблемы с сердцем. Такие подробности его состояния перед смертью приводит Telegram-канал Mash.

По информации канала, труп Бадалова обнаружил охранник жилого комплекса на Рублевском шоссе. На теле топ-менеджера был холтер — медицинский прибор для суточного мониторинга кардиопоказателей.

Напомним, что тело вице-президента «Транснефти» нашли утром 4 июля под окнами его квартиры на Рублевском шоссе. На месте происшествия работают следователи.

Тело вице-президента «Транснефти» нашли под окнами его квартиры в Москве

Бадалов занимал должность вице-президента нефтяной компании с 2021 года. В «Транснефти» топ-менеджер занимался вопросами цифровой трансформации, информационных технологии и автоматизации деятельности. До этого он работал главой НИИ «Восход», которое занимается разработкой IT-решений для органов управления, в том числе Минцифры России, МВД, Министерств транспорта и здравоохранения, Центральной избирательной комиссии.