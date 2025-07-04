В России автомобили взорвались на парковке и попали на видео

В Находке Приморского края автомобили загорелись на парковке, после чего они начали взрываться. Об этом, публикуя кадры момента взрыва, пишет Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, что на парковке горят несколько автомобилей. На другом ролике запечатлен момент мощного взрыва на парковке, снятый с другого ракурса.

По данным канала, пожар начался после двух часов ночи рядом со зданием почты. Владельцы автомобилей пытались их спасти из огня, но два легковых авто выгорели полностью, еще один автомобиль уцелел. Причины случившегося неизвестны.

Ранее в селе Акулово в Одинцовском городском округе Подмосковья в таксопарке за ночь сгорели 13 автомобилей. Жители близлежащих домов рассказали, что слышали громкие хлопки.