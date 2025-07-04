Тело вице-президента «Транснефти» нашли под окнами его квартиры в Москве

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов скончался в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

© Максим Слуцкий/фотохост-агентство ТАСС

По данным канала, тело Бадалова обнаружили сегодня утром под окнами его квартиры на Рублевском шоссе. На месте происшествия работают следователи.

Андрей Бадалов занял пост вице-президента «Транснефти» в 2021 году. В компании он занимался вопросами цифровой трансформации, информационных технологии и автоматизации деятельности.

До перехода в «Транснефть» Бадалов возглавлял научно-исследовательский институт «Восход», работающий над ИТ - решениями для органов управления, в том числе Минцифры России, МВД, Министерств транспорта и здравоохранения, Центральной избирательной комиссии.