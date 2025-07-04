Электроснабжение части потребителей в Сергиевом Посаде восстановлено

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Энергетики ПАО «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение части потребителей в Сергиевом Посаде после БПЛА-атаки.

Электроснабжение в Сергиевом Посаде частично восстановлено
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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Электроснабжение частично было восстановлено в микрорайонах Воробьёвка, Птицеград, Клементьевский посёлок, Афанасово.

Работы продолжаются.

В Сергиево-Посадском округе Подмосковья полностью без электроэнергии остались пять микрорайонов, один — частично.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что два человека пострадали утром при падении четырёх беспилотников в Сергиево-Посадском городском округе.