Электроснабжение в Сергиевом Посаде частично восстановлено

Электроснабжение части потребителей в Сергиевом Посаде восстановлено
Энергетики ПАО «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение части потребителей в Сергиевом Посаде после БПЛА-атаки.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Электроснабжение частично было восстановлено в микрорайонах Воробьёвка, Птицеград, Клементьевский посёлок, Афанасово.
Работы продолжаются.
В Сергиево-Посадском округе Подмосковья полностью без электроэнергии остались пять микрорайонов, один — частично.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что два человека пострадали утром при падении четырёх беспилотников в Сергиево-Посадском городском округе.