Сирены воздушной тревоги прозвучали в трех регионах России

Сирены воздушной тревоги звучат в городах Татарстана, Оренбургской области и Удмуртии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По последним данным Росавиации, ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Ижевска и Нижнекамска. СМИ татарстанского Альметьевска сообщали, что из школ эвакуировали детей, но сейчас жителям города уже разрешили покинуть укрытия.

Напомним, что в ночь на 4 июля украинские войска предприняли попытки атаковать объекты на территории России с помощью дронов. В Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа: 26 над Ростовской областью, 12 над Курской область, 6 над Белгородской областью, 3 над Орловской областью и 1 над Липецкой областью.

ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву

Власти сообщали, что в Ростовской области в результате атаки погибла пенсионерка. В Шахтах после удара без света остались почти 2 тысячи частных домов. В Сергиево-Посадском округе Подмосковья упали четыре украинских беспилотника — пострадали два человека.