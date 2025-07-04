Самолет с россиянами сел посреди океана из-за шторма

Самолет, в котором находились российские туристы, попал в шторм и совершил аварийную посадку посреди океана на Мальдивах. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, 28 июня туристы перемещались с одного острова на другой. Перед взлетом они обратили внимание на то, что погода стала портиться, а пилоты долго готовились к полету. Вскоре после взлета воздушное судно начало терять высоту и стремительно снижаться.

Как отмечается, пилотам удалось успешно посадить его на воду посреди океана. Более часа пассажиры находились внутри, а затем — снова взлетели.

«Однако штатно полет не пошел — борт начало заваливать на левый бок и сносить ветром, из-за чего опять пришлось садиться на воду в районе вилл и берега. Там самолет дотащили до суши при помощи буксиров», — говорится в публикации.

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Ранее в международном аэропорту Орландо (штат Флорида, США) произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании Delta Airlines. По данным регионального телеканала Fox35, это случилось тогда, когда самолет уже находился на взлетно-посадочной полосе и готовился к отправке.