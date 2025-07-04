В Шахтах тысячи человек остались без света после атаки БПЛА

После атаки БПЛА по Ростовской области в городе Шахты повреждена трансформаторная подстанция — 6 тыс. человек остались без света, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Без света остались почти 2 тыс. частных домов, где живут более 6 тыс. человек», — написал он в своём Telegram-канале.

Слюсарь указал на то, что в домах рядом с подстанцией повреждены окна, пострадавших среди граждан нет.

Юрий Слюсарь сообщил также о том, что в городе Азов Ростовской области жильцов многоэтажного дома, получившего повреждения при атаке беспилотников ВСУ, эвакуируют.