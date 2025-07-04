Мужчина пострадал при атаке ВСУ на российский город

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова подтвердила, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать округ. Об этом она написала в Telegram-канале.

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Ероханова уточнила, что дроны атаковали округ рано утром.

«В настоящий момент известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка. Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками», — сообщила она.

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Глава округа призвала жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам, а также не снимать работу сил противовоздушной обороны (ПВО).

Об атаках на Сергиев Посад ранее сообщил Telegram-канал Mash. По словам очевидцев, беспилотники летели в сторону завода по обработке металла.