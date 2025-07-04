Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА, дым над микрорайоном сняли на фото

Украинские беспилотники атаковали Сергиево-Посадский округ в Подмосковье, повредив электроподстанцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава округа Оксана Ероханова.

По ее словам, ЧП произошло рано утром в пятницу. В микрорайоне Звездочка прогремели четыре взрыва.

"Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками", - написала она.

Ероханова призвала местных жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не снимать на камеру работу средств противовоздушной обороны.

В следующем сообщении она уточнила, что при падении обломков БПЛА оказалась повреждена электроподстанция. В результате два микрорайона - Звездочка и Рабочий поселок - остались без света.

Напомним, этой ночью беспилотники ВСУ атаковали и несколько районов Ростовской области. В результате налета погибла пожилая женщина. Повреждения получили несколько многоквартирных домов, жильцов эвакуировали.