Один человек погиб в результате атаки дронов на Ростовскую область

Пожилая женщина погибла при атаке украинских БПЛА на Ростовскую область в пятницу, 4 июля. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

В результате падения дрона на двухэтажный 8-квартирный дом в поселке Долотинка Миллеровского района была повреждена плита перекрытия, которая обрушилась на проживающую в доме пенсионерку.

Слюсарь подчеркнул, что из разрушенного дома были эвакуированы 20 человек. На месте происшествия работают оперативные службы региона.

Ранее украинский дрон попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в городе Ельце Липецкой области. В результате чего взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания.

Также Вооруженные силы РФ нанесли удар по складу с боеприпасами украинской армии в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Для этого были использованы беспилотники "Герань-2".