Женщина умерла во время операции по коррекции груди в Подмосковье

Во время операции по коррекции груди в подольской клинике эстетической и пластической хирургии Soleil скончалась 47-летняя местная жительница. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил «112».

© Вечерняя Москва

— Пациентка не вышла из-под наркоза. Причины смерти установит экспертиза. В клинике работают следователи, — передает Telegram-канал.

В Москве скончалась 17-летняя девушка из Пензы спустя месяц после плановой пластической операции по коррекции челюсти в Институте косметологии и пластической хирургии. Согласно данным Росздравнадзора, во время медицинских манипуляций у пациентки началось обильное кровотечение, из-за чего операцию прервали. После наркоза она уже не очнулась, и девушку направили в реанимацию Морозовской детской больницы.

Кроме того, в столице подросток скончался после четырехчасового приема у стоматолога, в ходе которого ему нужно было вылечить 11 зубов. При этом сеанс у врача обошелся ему в 70 тысяч рублей.