На борту теплохода «Николай Карамзин» произошло массовое отравление

Пассажиры теплохода «Николай Карамзин», который входит в состав «Московского туристического флота», массово столкнулись с симптомами кишечной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно данным источника, всего могли отравиться 36 человек. Среди симптомов — тошнота, диарея и рвота.

По факту массового отравления была отправлена жалоба в Роспотребнадзор. На судне уже провели проверку — ведомство взяло анализы у членов экипажа, а также провело пробы воды. Причины отравления пока неизвестны.

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Отметим, что ранее похожая ситуация произошла на борту теплохода «Николай Карамзин», который тоже принадлежит «Московскому туристическому флоту». Тогда к медикам обратились более 230 туристов — в ходе проверки на теплоходе были обнаружены фекальные загрязнения, которые попали в воду. Позже Следственный комитет организовал проверку по факту массового отравления.