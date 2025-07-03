Самый загадочный убийца в США расправился с тремя спящими девушками

Прозванный в США самым загадочным убийцей Брайан Кобергер пошел на сделку со следствием и сознался в расправе над тремя спящими девушками и возлюбленным одной из них. Об этом пишет газета Washington Post.

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Издание отмечает, что убийце должны вынести приговор 23 июля. По условиям сделки, приговорить к высшей мере наказания его не могут.

Кобергеру грозят четыре пожизненных срока и дополнительный 10-летний срок за незаконное проникновение в помещение.

По версии следствия, мужчина проник ночью 13 ноября 2022 года в дом в городе Москоу, где жили студенты из Университета Айдахо, и жестоко расправился с ними. На месте преступления нашли нож со следами его ДНК.

Ранее сообщалось, что в Бурунди толпа жестоко убила шестерых человек, обвиненных в колдовстве, двоих сожгли заживо.