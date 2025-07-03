Влиятельного азербайджанского вора в законе задержали в Москве

В Москве задержали одного из самых влиятельных азербайджанских криминальных авторитетов Вагифа Сулейманова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что Сулейманов проведет три месяца в центре временного содержания иностранных граждан в Сахарове, а затем его депортируют в Азербайджан. По данным «Коммерсантъ», поводом для задержания стало нарушение правил пребывания в России.

В распоряжении «РЕН ТВ» оказались кадры задержания Сулейманова, где правоохранители спрашивают его о том, является ли он криминальным авторитетом, на что мужчина заявляет, что «не отвечает на такие вопросы».

Также сообщается, что накануне в Оренбурге был задержан еще одни «авторитет» из Азербайджана Заур Шипилов. Ему вменяют статью об организации преступного сообщества или участие в нем. Он предстанет перед российским судом.