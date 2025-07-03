Россиянка попросила засидевшуюся в гостях подругу покинуть квартиру и поплатилась жизнью

В Московской области отправили в СИЗО 32-летнюю женщину, подозреваемую в расправе над подругой. Об этом следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, 1 июля 2025 года подозреваемая гостила у знакомых в городе Лобня. Хозяйка попросила засидевшуюся гостью покинуть квартиру, чем нанесла ей обиду. Подруга схватила кухонный нож и нанесла им два удара в грудь хозяйки. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. После преступления женщина скрылась.

На следующий день благодаря слаженной работе следователей, криминалистов ее местонахождение было установлено и подозреваемая была задержана.

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