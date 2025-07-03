Раскрыта информация о подрывнике бывшего главы Луганска

ТАСС: экс-главу Луганска Пилавова подорвала женщина-смертница
Бывший глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате подрыва, который, предварительно, совершила женщина-смертница.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
«Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница», — сообщил источник.
Ранее в Луганске произошёл взрыв. Правительство ЛНР сообщило об одном погибшем, ещё трое ранены.
В результате взрыва погиб бывший глава администрации Луганска Манолис Пилавов.
Бывший мэр Луганска погиб в результате взрыва
Следственный комитет России квалифицировал как теракт взрыв в Луганске, в результате которого погиб экс-глава местной администрации.