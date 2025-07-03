Раскрыта информация о подрывнике бывшего главы Луганска

Бывший глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате подрыва, который, предварительно, совершила женщина-смертница.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница», — сообщил источник.

Ранее в Луганске произошёл взрыв. Правительство ЛНР сообщило об одном погибшем, ещё трое ранены.

В результате взрыва погиб бывший глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

Бывший мэр Луганска погиб в результате взрыва

Следственный комитет России квалифицировал как теракт взрыв в Луганске, в результате которого погиб экс-глава местной администрации.