В Германии неизвестный напал с топором на пассажиров поезда

В Баварии мужчина набросился с топором на пассажиров скоростного поезда ICE, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщило издание Focus Online.

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По предварительным данным, инцидент произошел в четверг, 3 июля, на отрезке маршрута между городами Штраубинг и Платтлинг. Сообщается, что поезд был экстренно остановлен в населенном пункте Штраскирхен.

Деталей о тяжести травм пострадавшего нет. В настоящий момент злоумышленник задержан сотрудниками правоохранительных органов.

До этого в Мюнхене, на площади Терезиенвизе, где ежегодно проходит крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест», 30-летняя женщина совершила нападение с ножом на прохожих.

Сообщалось, что нападение произошло около 20:00 по местному времени. Женщина ранила нескольких прохожих, после чего полиция открыла огонь в ее сторону. В результате инцидента она была срочно госпитализирована и перенесла операцию. Несмотря на все усилия врачей, спасти нападавшую не удалось.