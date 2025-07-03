Снимавшего порно с ребенком мужчину задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в съемке порнографических материалов с семилетним мальчиком. У мужчины изъяли технические устройства для хранения информации, на которых находились материалы с участием ребенка. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по городу.

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— Благодаря небезразличному отношению граждан и оперативной грамотной совместной работе следователей и экспертов СК России были получены неопровержимые доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к совершению преступления. Он сознался в содеянном, — говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинение, в текущий момент правоохранители решают вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, передает Telegram-канал «Питерский Следком».

28 февраля в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге задержали 35-летнего адвоката за съемку порнографических материалов с семилетней дочерью. По данным журналистов, мужчина неоднократно развращал девочку и заставлял ее раздеваться на камеру.