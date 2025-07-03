В Москве коллектор гасил свои микрозаймы платежами должников

Московский коллектор, взыскивавший долги по микрозаймам, направлял вырученные деньги на погашение собственных задолженностей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Baza, 36-летний мужчина работал коллектором с 2021 года. Он якобы отказался от официального трудоустройства из-за большого количества долгов и проблем с приставами.

По информации Baza, в начале 2025 года микрофинансовая организация перестала получать платежи от клиентов, которых вел коллектор. А в конце мая он перестал ходить на работу, сославшись на проблемы в семье.

Дела коллектора передали другому специалисту. Он выяснил, что его коллега предлагал должникам «более удобный» способ погашения задолженности - перевод денег на его личную карту.

По оценкам компании, должники перевели коллектору около трех миллионов рублей. По предварительным данным, часть денег мужчина потратил на погашение собственных микрозаймов. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее главу отдела взыскания и трех сотрудников коллекторского агентства задержали в Москве по подозрению в мошенничестве с ипотеками. Одной из пострадавших эти люди предложили подписать договор купли-продажи дома и земельного участка в Подмосковье, чтобы «освободиться от долговых обязательств». Участники группы оказывали давление на женщину и в итоге заставили ее освободить дом.