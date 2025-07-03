В Москве проверяют авто с подозрительным предметом

Telegram-канал SHOT сообщает, что в экстренные службы поступила информация о бомбе, заложенной под машину в Москве. По информации SHOT, в полицию обратился владелец автомобиля, припаркованного в Зеленограде.

По данным Telegram-канала, владелец машины считает, что к днищу его авто прикрепили самодельное взрывное устройство. Со стоянки эвакуировали всех людей, место оцепили.

Шестого июня в Москве провели две проверки из-за подозрительных предметов, замеченных под двумя авто. Предметы были изъяты, их направили на экспертизу.

Автор были припаркованы неподалеку друг от друга. СМИ писали, что под одним из автомобилей нашли устройство, похожее на GPS-трекер.