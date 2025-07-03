Бывший мэр Луганска погиб в результате взрыва

Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в центре города. Об этом в четверг, 3 июля, сообщает Baza.

Как отмечается, из-за взрыва трое получили ранения и погиб один человек.

По предварительной информации, погибшим стал бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, который занимал этот пост с 2014 по 2023 год. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия, передает Telegram-канал.

Позже близкий родственник Пилавова подтвердил эту информацию в беседе с ЛуганскИнформЦентром.

О самом взрыве стало известно утром 3 июля на улице Тараса Шевченко. Все случилось недалеко от краеведческого музея, где проходило открытие выставки — она была посвящена операции «Поток».

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