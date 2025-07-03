Аэропорт Ижевска приостановил работу

Временные ограничения объявлены в аэропорту Ижевска. Гавань не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

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Меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на 3 июля схожие запреты коснулись аэропорта Тамбова. Они начали действовать примерно в 02:46 по московскому времени. Около 06:35 меры распространились на гавань Саратова. Спустя время они были сняты.

Позже ограничения объявили в аэропортах Самары, Ульяновска и Казани. Однако позже их также отменили.